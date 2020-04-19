فيديو.. طرح أوبريت أنت أقوى رسميًا

طرحت شركة إيجبت كاليندار الرسمية أوبريت أنت أقوى، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأوبريت أنت أقوى من غناء النجم محمد منير، والنجم تامر حسني، والنجمة سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعي، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة. والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة. يذكر أن أوبريت أنت أقوى من كلمات دكتور مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

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