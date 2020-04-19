بالفيديو..أحمد زاهر يزيح الستار عن أوبريت "إحنا قدها"

شارك الفنان أحمد زاهر، متابعيه، بفيديو أوبريت "احنا قدها"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وعلق "زاهر" على الفيديو:"اوبريت احنا قدها..مشاركة خاصه من سفير أوبريت احنا قدها النجم المصري احمد زاهر..من كلمات عماد الأسعد، الحان احمد زعيم، وتوزيع حمزه الغازي..والمشاركون بالعمل: دنيا بطمه من المغرب، وشيراز من لبنان، ايمن زبيب من لبنان، امير دندن من فلسطين، ماهر احمد من العراق، عمار
ويجمع الأوبريت مجموعة من نجوم الفن والغناء في الوطن العربي، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية من مصر لدعم الشعوب في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.
شاهد الفيديو..
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