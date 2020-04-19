صور .. طارق شريف يهنئ جمهوره بمناسبة شهر رمضان

هنأ الفنان طارق شريف جمهوره بمناسبة شهر رمضان، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر طارق شريف بعض الصور، وعلق عليها قائلًا: كل سنه وكل آلامه الإسلامية بخير رمضان كريم. Advertisements

يذكر أن الفنان طارق شريف طرح مؤخرًا كليب بعنوان ليلتك بتضحك، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر مواقع السوشيال ميديا.

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