فيديو .. عمرو كمال يكشف عن الأغنية الدعائية لمسلسل الاختيار

نشر مطرب المهرجانات الشعبى عمر كمال، مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

يكشف "كمال" من خلال مقطع الفيديو، الأغنية الدعائية لمسلسل "الاختيار"، و المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل2020.



وتقول كلمات الأغنية: "هنموت عشانها كل يوم

عادي، ودا دين علينا، ويهون علشانك عمري يا بلادي، مصر في عنينا، هنموت عشانها كل يوم عادي".



مسلسل "الاختيار" يتناول حياة العقيد أركان حرب أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى في سيناء، ويُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.



ويسجل المسلسل التعاون الرابع على التوالى بين أمير كرارة وباهر ‏دويدار وبيتر ميمى، بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه ‏الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث ‏تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا".

ويشارك في مسلسل "الإختيار" مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون