قصة أوس أوس وحمدى الميرغني مع كفاح عمال النظافة

نشر نجم مسرح مصر، محمد أسامة صورة جديدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

علق "أسامة" على الصورة:" اوس اوس وحمدي: عايزين نعمل حاجة شبهنا يا ريس، استاذ عبد الله: شبهكم!! يبقى تعملوا قصة كفاع عمال النضافة ( المنتج الفرفوش رزق ).

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يشارك الفنان محمد اسامة في

السباق الرمضاني المقبل 2020 بمسلسل "اتنين في الصندوق"، والتي تدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي غير تقليدي حول شخصيتي "زيكا"، و"شوقة" اللذان يعملان في مجال جمع القمامة ويحلمان بالشهرة والغناء والتمثيل وهما لا يمتلكان أي مقومات، وبعد عدة محاولات فاشلة، تحدث لهما مُفارقة تغير مجري حياتهم للأبد بظهور والدهم الحقيقي مما يُفجر الكثير من المواقف الكوميدية الساخرة.

مسلسل "اتنين فى الصندوق" كان يحمل اسم "روحين فى زكيبة" قبل أن يتم تغييره، وهو من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبد العظيم، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين.