عبدالمجيد عبدالله يتصدر تريندات السعودية بحفلة لايف

تصدر الفنان عبدالمجيد عبدالله، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بحفله “لايف” عبر حسابه على إنستغرام، في ظل الحجرالمنزلي الذي يعيشه العالم بسبب كورونا.
وظهر عبدالله بإطلالة بسيطة، وقدم عددا من أغانيه، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع غناء الفنان معبرينعن اشتياقهم الكبير له.
وتداول رواد مواقع التواصل فيدوهات غناء عبد المجيد بشكل كبير.
وغاب الفنان السعودي عن جمهوره بسبب معاناته مع مرض يُدعى “مانير” ويصيب الأذن الداخلية.
وبحسب الفنان فإنَّ هذا المرض لا علاج له، ويتسبب بفقدان الشخص توازنه.
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