فن ومشاهير

عبدالمجيد عبدالله يتصدر تريندات السعودية بحفلة لايف

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تصدر الفنان عبدالمجيد عبدالله، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية ، وذلك بحفله “لايف” عبر حسابه على إنستغرام، في ظل الحجر

المنزلي الذي يعيشه العالم بسبب .

 

وظهر عبدالله بإطلالة بسيطة، وقدم عددا من أغانيه، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع غناء الفنان معبرين

عن اشتياقهم الكبير له.

 

وتداول رواد مواقع التواصل فيدوهات غناء عبد المجيد بشكل كبير.

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وغاب الفنان السعودي عن جمهوره بسبب معاناته مع مرض يُدعى “مانير” ويصيب الأذن الداخلية.

 

 وبحسب الفنان فإنَّ هذا المرض لا علاج له، ويتسبب بفقدان الشخص توازنه.

 

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