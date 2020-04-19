بث مباشر .. صابر الرباعي يحيي حفلا غنائيا أونلاين

طرح النجم صابر الرباعي فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألق صابر من خلاله في حفل غنائي أون لاين، حيث قدم باقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. غنائي أون لاين، حيث قدم باقة لامعة من أجمل أغانيه التراثية والجديدة. يذكر أن النجم صابر الرباعي طرح مؤخرا كليب بعنوان كلام في سرك، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. شاهد من هنا

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