ما حقيقة إصابة سعد الصغير بفيروس كورونا؟ بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار أخبار عن إصابة الفنان المصري ​سعد الصغير​ ب​فيروس كورونا​، ونشر صورة له يظهر فيها بالمستشفى، نفى الصغير هذه الأخبار، مؤكداً أنه بصحة جيدة، وأن الصورة المتداولة قديمة.

ونشر الصغير عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ينفي فيه إصابته بالفيروس، ويطمئن محبيه على حالته الصحية، وقال: "أنت ما تعرفش ربنا.. ما ببتعظ من اللي احنا فيه ده .. سعد عنده كورونا .. لكل الناس اللي بتحبني أنا معنديش كورونا ولا حاجة ..الصورة المنشورة ده أيام ماكنت تعبان جدا جدا".

وأضاف: "بقول للناس كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله رمضان يجيى وتمشى كورونا".

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