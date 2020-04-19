نشوى مصطفى تدافع عن ياسمين صبري

ميرنا وليد - بيروت - بعد الإنتقادات التي تعرضت لها الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، لإحتفالها بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشمية، دافعت الممثلة المصرية ​نشوى مصطفى​ عن ياسمين، مشيرة الى أن التعليقات المسيئة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تدل على الأمراض النفسية التي يعاني منها أصحابها.

وكتبت مصطفى في صفحتها الخاصة: "تعليقات تدل على أمراض نفسية مزمنة بنوتة نجمة بكل المقاييس نجمة بتضوي مواصفات السوبر ستار زي الكتاب ما بيقول — معندناش من النوعية دي كتير للأسف نجمة دعاية لبرندات عالمية حضور طاغي ملامحها مودل لمقاييس الجمال فتاة أحلام الشباب وفنانة كمان شاطرة وكمان من بيت محترم جداً جداً — ربنا رزقها براجل هو كمان فتى أحلام لأسباب كتير وأول ما أعجب بيها عرف أن المدخل الوحيد ليها هو باب بيتهم والنهاردة كان كتب كتابها ((على سنة الله ورسوله ))ليه بقى فيه ناس نفوسهم جحيم بدل ما يقولوا مبروك يسفلوا في الكلام - أعوذ بالله من شر البشر ألف مبروك للحلوة ياسمين صبري".

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