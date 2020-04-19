هنا الزاهد تكشف عن شعورها الغريب تجاه زوجها أحمد فهمي.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية ​هنا الزاهد​ أنها شعرت بالخوف والخجل، عندما شاركت في بطولة مسلسل "الواد سيد الشحات"، أمام زوجها الممثل المصري ​أحمد فهمي​، وتكرّر الأمر وهي تقف لأول مرة كمذيعة أمامه، حين إستضافته في برنامجها "هزر فزر".

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي على إذاعة "نجوم F.M"، قالت الزاهد إنها كانت تجربة مختلفة عليها لأنها لم تكن تتخيل نفسها مذيعة أبداً، موضحة أنه عندما تم عرض الفكرة عليها أخبروها أنه النسخة الجديدة من برنامج "بدون كلام"، الذي عرض في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات، وقدمه الممثل الراحل حسن مصطفى.

وأضافت أنها رفضت الفكرة مرتين، لكنهم في النهاية أقنعوها به، مشددة على إستمتاعها بالتجربة، لكنها في الوقت نفسه تفضل التمثيل.

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