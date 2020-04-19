الفنانة السورية أمل عرفة تهاجم المخرج باسل الخطيب بعد تجاهله لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة السورية أمل عرفة، عن غضبها الشديد من تجاهل المخرج السوري باسل الخطيب، لها في الدعاية لمسلسله الجديد “حارس القدس”، والذي تشارك في بطولته.

أمل عرفة، وجهت رسالة قاسية للمخرج باسل الخطيب، عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلة: “كأني كومبارس بالمسلسل!..غريب والأغرب إنو ما عندي عتب”.

وأضافت: “الاستغراب برسم الجهة المنتجة والمخرج باسل الخطيب، لا أظن أن وجودي بالمسلسل قابل للنسيان في شارة العمل، التبرير ليس أن تركيب الشارة مؤقت، هذا عكس اتفاقنا الأدبي يا أستاذ باسل الخطيب!”.

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مسلسل “حارس القدس”، إخراج ​باسل الخطيب​، من تأليف الكاتب حسن يوسف، وبطولة الممثل السوري ​رشيد عساف​. و ​سامية الجزائري​،و ​صباح الجزائري​، ​وأمل عرفة​، ​ويحيى بيازي​ و​إسكندر عزيز​.

أمل عرفة من أبرز الفنانات السوريات على صعيد العالم العربي، بتاريخ فني بدأته منذ عام 1982 عبر أول ظهورٍ غنائي لها كان في سهرة تلفزيونية بعنوان “حمام القدس”، وتابعته في نحو 70 مسلسلاً.

وكان دخولها للتمثيل عندما منحها المخرج هيثم حقي فرصة المشاركة في عملين هما “نجمة الصبح” و”شبكة العنكبوت”، ومنذ أول ظهور لها حققت خلالهما النجاح على الرغم من صغر مساحة دورها، إلا ان بدايتها الفعلية كانت بدور “بهيرة” في مسلسل “نهاية رجل شجاع” مع الفنان أيمن زيدان، للمخرج نجدة إسماعيل أنزور واستطاعت خلال العمل تحقيق الشهرة ومعرفة الجمهور بها، بالإضافة لموهبتها في التمثيل والغناء فقد قامت بتأليف عدد من الأعمال وكان العمل الأول الذي قامت بكتابته وتأليفه مسلسل “دنيا” وهو العمل الذي قامت ببطولته أيضًا ولقبت بشخصية المسلسل “دنيا أسعد سعيد”، وهي عضو في نقابة الفنانين منذ عام 1991.