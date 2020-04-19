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حفل ليدي غاغا وتايلور سويفت وجينيفر لوبيز وسيلين ديون التاريخي مباشرة من المنزل

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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الأحد 19 أبريل 2020

ليدي جاجا

انطلق الحفل الغنائي العالمي "عالم واحد: معا في المنزل"، اليوم السبت، والذي تم تنظيمه بالتعاون المطربة الأمريكية، ليدي غاغا، ويقر بجهود العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة تفشي فيروس "" المستجد.

ويشارك في الحفل الذي يستمر لمدة 8 ساعات، العديد من الأسماء اللامعة في عالم الموسيقى والغناء، مثل تايلور سويفت وسير بول مكارتني، وفريق "رولينغ ستونز"، وجينيفر لوبيز، ومغني الأوبرا الإيطالي الشهير أندريا بوتشيلي، وجون ليجند، وإلتون جون، وسيلين ديون، وغيرهم من الفنانين.

كما يشارك في تقديم الحفل، جيمي كيمل وإلين ديجينيريس وأوبرا وينفري.

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وحفل "عالم واحد: معا في المنزل" تنظمه منظمة الصحة العالمية ومجموعة المناصرة "غلوبال سيتيزن"، عن بُعد بسبب الإبعاد الاجتماعي والإغلاق الذي يهدف إلى الحد من انتشار المرض الذي أودى بحياة أكثر من 124000 شخص حول العالم. 

 

وفي حين أن هذا العرض الخاص لا يتم وصفه على أنه جمع التبرعات العامة، فإنه يهدف أيضا إلى تشجيع المحسنين والشركات على التبرع والمساهمة في صندوق الاستجابة للتضامن Covid-19 التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت ليدي غاغا، الأسبوع الماضي، إنه تم جمع أكثر من 35 مليون دولار من الشركات.

وأضافت غاغا في مؤتمر صحفي، الأسبوع الماضي: "عندما نبث الهواء مباشرة في 18 أبريل/ نيسان، ضعوا محافظكم بعيدا، وبطاقات الائتمان الخاصة بكم، وأي شيء تحتاجون إليه واجلسوا واستمتعوا بالعرض الذي تستحقونه جميعا".

 

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