الصينيون يتحدّون "كورونا" بشاحنات موسيقى جوالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم ما يفرضه الفيروس التاجي "كوفيد 19" على العالم من أجواء الخوف والعزلة، ما زال بإمكان الصغير يويو البالغ من العمر ست سنوات وأقرانه في هونج كونج التدرب على عزف البيانو كمحاولة أخيرة للعبور من الأزمة بالموسيقى.

الصين: لا تعتيم بشأن كورونا



يعود الفضل في ذلك إلى معلم الموسيقى إيفان كام الذي ابتكر طريقة جديدة لتذوق "المزيكا"، عبر تقديم الدروس الموسيقية داخل شاحنة مواصلات متنقلة بعد أن كان حكرا على المدارس والمراكز التعليمية عبر الإنترنت.

Advertisements

زفاف "أون لاين" بـ9 دولارات جراء "عزل كورونا"



استوحى "كام" الفكرة من المكتبات المتنقلة فاستأجر ثلاث شاحنات وجهزها بشكل كامل للفصول الموسيقية، مع نظام تكييف للهواء وألواح عازلة للصوت لضمان أكبر قدر من الأمان والخصوصية.

يقدم إيفان كام دروسا في العزف على البيانو في الجزء الخلفي من السيارة كوسيلة آمنة للحفاظ على التباعد الاجتماعي وخطر الإصابة بالفيروس التاجي لكل من المعلمين والطلاب