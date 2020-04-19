تقرير يكشف حقيقة زواج الراقصة صافيناز من محمد ثروت

شاركت الراقصة الاستعراضية صافيناز جمهورها، منذ قليل، بصورة جديدة في أحدث ظهور لها برفقة الفنان محمد ثروت، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

وعلقت صافيناز على الصورة قائلة:" احلى جواز اللى في الحظر دة"، وللحظة الاولى، تفاعل المتابعون مع الصورة متوجهين لها بالتهنئة على زواجهما.

صافيناز تصدم الجمهور بفيديو خادش للحياء

أثارت الراقصة الاستعراضية صافيناز حالة من الجدل عبر موقع السوشيال ميديا، بعد نشر فيديو لها مخل بالحياء، وذلك بعد نشر الفيديو عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت الراقصة صافيناز خلال الفيديو وهي على ذراع أحد أعضاء فرقتها، والرقص بطريقة مثيرة .

ونال هذا الفيديو على غضب عدد كبير من متابعيها حيث وصفها البعض بالجريئة والتى تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتساءلوا متى تتوقف الراقصة صافيناز عن حركات الإغراء والإثارة .

بداية شهرة الراقصة صافيناز

وكانت بداية الراقصة صافيناز هو رقص الباليه، ثم اتجهت بعدها إلى الرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية، وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة “دلع”، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم “القشاش” الذي عرض تزامن مع عيد الأضحى في عام 2013.

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وبعد هذا الفيلم أنهالت على صافيناز الكثير من الأعمال الفينة 13 عمل فني من بينهم أعمال درامية وأفلام، وترصد لكم جريدة “بلدنا اليوم” تلك الأعمال الفنية وهما: “أبو البنات، 30 يوم في العز، عيال حريفة، حياتي مبهدلة، عمر و سلوى، صاحب السعادة، عنتر وبيسه، سالم أبو أخته، القشاش، البرنسيسة، أمان ياصاحبي، أنت حبيبي وبس، أحلى مسا.

ولاحقت صافيناز أيضاً إشاعة الإعتزال وممارستها مهنة الطب، وكان سبب أنتشار تلك الإشاعة هو أن، صافيناز قامت بنشر صورة لها من داخل أحد عيدات الطب، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “أنا خلاص هسيب الرقص وهشتغل دكتورة”، مما جعل جمهورها يصدق هذا الأمر ومن هنا أنتشرت تلك الإشاعة.

وكان جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، محضرتا ضد الراقصة الروسية صافيناز، بعد أن قامت بالتحريض على الفسق والفجور داخل مصر.

يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.

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