شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات حول إلغاء الموسم السادس من Lucifer .. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الموسم السادس من مسلسل الخيال العلمى والفانتازيا Lucifer، بعض المشاكل، بسبب توقف المفاوضات بين الممثل الرئيسي توم إليس، لدراما Netflix و Warner Bros Television، وذلك بسبب رفضه العرض الذى قدم من كلتا الشركتين، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " digitalspy"، وأكدت التقارير أنه تم تقديم العديد من العروض لبطل العمل، والتى قوبلت كلها بالرفض منه.

أفاد موقع TVLine في الشهر الماضي، أن إليس قد أتم صفقته، لمواصلة لعب الشخصية الرئيسية فى العمل، مما يشير إلى أن الموسم السادس في طريقه إلى النور، لكن من جديد انتشرت هذه المعلومات هذه الأيام.

وكما حدث فى 2018، بعد أن قررت شبكة FOX عدم تجديد المسلسل، وبالتالى قام متابعى السلسلة بـ تفعيل هاشتاج #SaveLucifer، لـ شراء المسلسل، قبل نيتفلكس، قد يقوم المتابعين لـ تفعيل هاشتاج جديد، ولكن هذه المرة سيتم توجيه الحملة إلى الممثل الرئيسى.

وكانت الشبكة قد سعت إلى زيادة ساعات الموسم الخامس والأخير من العمل، ليصبح بذلك عدد حلقاته 16، وجاءت هذه الخطوة لإضافة حلقات إضافية بسبب دعم متابعى العمل، وهي نفس القاعدة التي انتقل بسببها المسلسل من شبكة Fox السابقة إلى Netflix، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline".

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وستصل عدد حلقات مسلسل Lucifer إلى 77 حلقة مع انتهاء الموسم الخامس والأخير، وبذلك سيكون Lucifer واحدا من أطول المسلسلات الأصلية على شبكة Netflix.

المسلسل ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وعرض على شبكة فوكس لأول مرة فى 25 يناير 2016 يحتوى على شخصيات من تأليف نيل جيمان، وسام كيث، ومايك درينجنبيرج.

يشارك فى بطولة مسلسل Lucifer عدد كبير من النجوم أبرزهم توم أليس، لاورين جيرمان، كيفين أليخاندرو، ليزلى آن براندت، سكارليت إستفز، كيفن رانكين، راشيل هاريس.

قصة المسلسل مبنية على أحداث كتاب القصص الهزلية ساندمان والذى أصبح لاحقًا بطل الرواية المصورة الجانبية سلسلة كتاب لوسيفر Lucifer DC Comics التى كتبت بواسطة مايك كارى، وتدور حول الشيطان لوسيفر أمير الجحيم الذى يشعر بالملل وينجذب إلى سحر مدينة لوس أنجلوس، حيث يفتتح "بارًا" صغيرًا بعد تقاعده من مهامه الأبدية، لينخرط فى مجموعة من الجرائم الغامضة مع مساعديه من الشياطين.