شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برومو المسلسل الإذاعى "لف وارجع تانى" للنجمين أحمد حلمى وهنا الزاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح راديو النيل برومو المسلسل الإذاعى "لف وارجع تانى" بطولة أحمد حلمى وهنا الزاهد ويشاركهما البطولة أحمد ‏حلاوة، سلوى عثمان, ليلى عز العرب, حسام داغر، وتأليف مجدى الكدش وإخراج علاء خلف، ويذاع فى تمام الساعة ‏‏3.30 مساء قبل الإفطار.‏

ويعكف النجم أحمد حلمى فى سرية تامة على كتابة فيلمه الجديد مع ورشة من المؤلفين الشباب، حيث استقر على فكرة ‏السيناريو التى تدور فى إطار كوميدى، ومن المقرر أن يخوض به المنافسة فى موسم عيد الأضحى المقبل، وحتى ‏الآن لم يستقر على المخرج الذى يتولى مهام العمل.‏

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وانتهت الفنانة هنا الزاهد مطلع هذا الأسبوع من تصوير آخر حلقات برنامجها الجديد "هزر فزر" الذى يتم عرضه يومى السبت والأحد ‏من كل أسبوع على شاشة ‎cbc، حيث استضافت هنا فى الحلقة الأخيرة الفنانين ميرنا نور الدين وهدى المفتى وعمر السعيد وأسماء ‏جلال وتامر هشام‎.‎

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في ‏بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي ‏لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 40 مليون جنيه في حين أن ‏هناك فيلمين تخطيا 100 مليون جنيه في نفس الموسم وهم "الفيل الأزرق 2" و"ولاد رزق 2".‏