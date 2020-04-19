شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير للديفا سميرة سعيد في الجونة من كواليس تصوير أوبريت: “أنت أقوي” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سميرة سعيد، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بمجموعة صور جديدة لها من كواليس تصوير أوبريت "أنت أقوى" في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام.

ويشارك في أوبريت "أنت أقوى" الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعى، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.



وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة .

وكانت الديفا قد طرحت مؤخرا كليب تحمل اسم "واقع مجنون" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني، وهي أغنية تعبر عن الواقع الذي يعيشه العالم والظروف الصعبة التي يمر بها الناس ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحولت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة، يقول مطلع الأغنية: الشمس طالعة فوق، والليل ع الأرض ليه، أسوار مالهاش بيبان، والبحر فاضي ليه، طلع المطر لفوق، وخلاص ما نزلش تاني، الخوف في كل عين اللي بيحصل ده إيه .