شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أيمن الكاشف يقدم المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" لمصطفى خاطر ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ راديو النيل إصدار بروموهات مسلسلاته الإذاعية وبرامجه المقرر إذاعتها فى شهر رمضان الكريم، أبرزها مسلسل ‏‏"دفعة محمد صلاح" للنجمين مصطفى خاطر ومى كساب، والذي قام بتقديمه المعلق ايمن الكاشف ‏مثلما يظهر خلال الفيديو.

وانتهى الفنان مصطفى خاطر من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الكوميدى "دفعة محمد صلاح"، ويغنى خاطر أغنية ‏التتر بمشاركة الفنانة مى كساب وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من ‏كلمات عمر طاهر، وألحان محمد راجح، وتوزيع إكرامى عبده‎.‎

Advertisements

مسلسل "دفعة محمد صلاح" بطولة مصطفى خاطر ومى كساب وإنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى ‏محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، وتجسد مى ‏كساب فى الحلقات شخصية "مدرسه موسيقي" متزوجة مصطفى خاطر‎.

يذكر أن مصطفى خاطر يخوض سباق الدراما التليفزيوينة خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "عمر ودياب"، ‏والذى يتقاسم بطولته مع على ربيع، ويشاركهما البطولة محمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف ‏الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف ‏فاروق هاشم ومصطفى عمر.‏