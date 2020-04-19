فيديو.. أيمن الكاشف يقدم المسلسل الإذاعى "دفعة محمد صلاح" لمصطفى خاطر ‏

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ راديو النيل إصدار بروموهات مسلسلاته الإذاعية وبرامجه المقرر إذاعتها فى شهر رمضان الكريم، أبرزها مسلسل "دفعة محمد صلاح" للنجمين مصطفى خاطر ومى كساب، والذي قام بتقديمه المعلق ايمن الكاشف مثلما يظهر خلال الفيديو.
وانتهى الفنان مصطفى خاطر من تسجيل أغنية تتر مسلسله الإذاعى الكوميدى "دفعة محمد صلاح"، ويغنى خاطر أغنية التتر بمشاركة الفنانة مى كساب وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، والأغنية تحمل نفس اسم العمل، وهى من كلمات عمر طاهر، وألحان محمد راجح، وتوزيع إكرامى عبده.
مسلسل "دفعة محمد صلاح" بطولة مصطفى خاطر ومى كساب وإنعام سالوسة وعبد الله مشرف وسامى مغاورى ويحيى محمود وفتحى سعد ومحمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجى، وتجسد مى كساب فى الحلقات شخصية "مدرسه موسيقي" متزوجة مصطفى خاطر.
يذكر أن مصطفى خاطر يخوض سباق الدراما التليفزيوينة خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "عمر ودياب"، والذى يتقاسم بطولته مع على ربيع، ويشاركهما البطولة محمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر.
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