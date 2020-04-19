شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. إسعاد يونس وبيومى فؤاد يجتمعان فى "فرح عديلة" رمضان المقبل‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجتمع النجمان إسعاد يونس وبيومى فؤاد فى مسلسل إذاعى رمضان المقبل، ويذاع المسلسل فى تمام الساعة الرابعة ‏والربع قبل الإفطار على راديو النيل، ضمن الخريطة البرامجية للإذاعة فى الشهر الكريم.‏

على جانب آخر حرصت النجمة القديرة إسعاد يونس، على توجيه رسالة لكل من هنأنها بعيد ميلادها الذي وافق يوم الأحد الماضي، ‏ونشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت قائلة: "في يوم عيد ميلادي أخدت منكم يا أحبابي وأصحابي ‏نفحة أمل وطاقة حب أعيش عليهم اللي باقي من العمر، يا أغلي الناس، ربنا يديمكم عليا نعمة، كتر خيركم ‏????????????‏".‏

‏وبيومى فؤاد يشارك فى مسلسل "خيانة عهد"، للنجمة يسرا المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، ويضم العمل ‏نخبه من النجوم ابرزهم؛ حلا شيحة، خالد سرحان، بيومى فؤاد ، عبير صبري ، جومانا مراد، هنادى مهنا، خالد أنور‏، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان، رمزى العدل وغيرهم من النجوم.