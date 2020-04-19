100 مليون مشاهدة لمشهد درامي.. محمد رمضان يحتفل برقم قياسي جديد "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان محمد رمضان، بوصول عدد مشاهدات أحد مشاهده في مسلسل الأسطورة لـ100 مليون مشاهدة، ليصبح أول مقطع فيديو يحتوى على مشهد درامي يبلغ عدد مشاهداته هذا الرقم.
ونشر رمضان، مقطع الفيديو عبر حسابه بإنستجرام، وكتب "الحمد لله لأول مرة في تاريخ يوتيوب مشهد درامي يتخطى المئة مليون مشاهدة ☝???? مشهد خناقة #رفاعي_الدسوقي على قناة أم بي سي مصر يوتيوب #الأسطورة #ثقة_في_الله_نجاح".
وانتهى رمضان، من تصوير مسلسل "البرنس" المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج سينرجى، حيث صور المخرج محمد سامى آخر مشاهد العمل قبل 3 أيام، وهو مشهد زفاف محمد رمضان، كما صور الساعات التى سبقت الزفاف عدة مشاهد فى منطقة "الكيت كات" تحديداً داخل إحدى العوامات على النيل، وجمعت المشاهد كل من محمد رمضان، أحمد زاهر، ورجينا، محمد علاء جمايكا، وآخرين.
محمد رمضان
وانتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر على أقصى تقدير، صورت من خلالها أسرة المسلسل فى أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، وأكتوبر، وشوارع خارجية، ومصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات .
ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017، إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير.
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