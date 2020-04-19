شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جديدة لأرنولد شوارزنيجر فى شوارع كاليفورنيا للتوعية من كورونا.. ماذ قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم السينمائي العالمى أرنولد شوارزنيجر، حاكم كاليفورنيا الأسبق، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصورة جديدة من جولته في شوارع كاليفورنيا للتوعية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وللتأكيد على ضرورة اتباع تعليمات الوقاية.

ونشر حاكم كاليفورنيا الأسبق، صورة له وهو يرتدى القناع الطبي، عبر حسابه الشخصي ويقود دراجته البخارية التي يستخدمها في جولاته، وكتب "سنعود ونتجاوز كل هذا معاً"، مطالباً الجميع بضرورة ارتداء القناع الطبي والحصول عليه من إحدى اللينكات التي أضافها مع منشوره.

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ونشر أرنولد، من أيام، عبر حسابه على انستجرام، صورة له ممسكا "السيجار" وأمامه حيوانه الأليف، يبادله اللعب، صحبه بتعليق: "هى ليست الشريك الأفضل فى الشطرنج، لكنها تصل إلى هناك، إذا كنت قررت تأجيل شيء ما مثل تعلم الشطرنج مع عائلتك، فعليك أن تستفد من الوقت الذى كنت تستغرقه عادة فى الخروج من هذا الأمر".

كما نشر شوارزنجر، فيديو وهو فى أحد الأماكن المفتوحة، ممارسا بعض التمارين الرياضية ورفع الأثقال، وظهر بكامل لياقته وهو فى سن الـ73، ناصحا متابعيه بتعليق مصاحب للفيديو، قال فيه: "ابق فى المنزل، حافظ على لياقتك، لا يمكننا السيطرة على الفيروس ولكن يمكننا التحكم فى لياقتنا".

من ناحية أخرى، كشف النجم الأمريكى أرنولد شوارزنيجر، عن تأسيسه لصفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، من أجل جمع تبرعات لتوفير احتياجات الأطباء والمرضى مثل الكمامات والقفازات الطبية خلال مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" داخل المستشفيات الأمريكية.