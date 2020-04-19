تراند اليوم : بالفيديو – سهير رمزي تكشف تفاصيل مشاركتها في برنامج شيخ الحارة في رمضان

نشرت إحدى صفحات محبي الفنانة سهير رمزي فيديو لها وهي في طريقها لتصوير إحدى حلقات “شيخ الحارة والجريئة” من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر قناة “القاهرة والناس””.

وتظهر سهير رمزي في الفيديو وهي مرتدية قناع الوجه وقفازات وتكشف عن كواليس حلقتها مع إيناس الدغيدي بأنها اتبعت اجراءات السلامة هي والمرافقين لها وأضافت “كلنا متعقمين ولابسين جوانتي وكمامة بس مضطرين ننزل لأن دا شغلنا.

نشرت إحدى صفحات محبي الفنانة سهير رمزي فيديو لها وهي في طريقها لتصوير إحدى حلقات “شيخ الحارة والجريئة” من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل عبر قناة “القاهرة والناس””.

وتظهر سهير رمزي في الفيديو وهي مرتدية قناع الوجه وقفازات وتكشف عن كواليس حلقتها مع إيناس الدغيدي بأنها اتبعت اجراءات السلامة هي والمرافقين لها وأضافت “كلنا متعقمين ولابسين جوانتي وكمامة بس مضطرين ننزل لأن دا شغلنا”.

Advertisements

ويشار إلى أن حلقات البرنامج قد جرى تصويرها بالفعل استعدادا لعرضها في رمضان المقبل.

يذكر أن سهير رمزي كانت قد أثارت الجدل قبل عدة أشهر لدى ظهورها بدون حجاب، بعد اعتزالها الفن لسنوات طويلة.‏‎