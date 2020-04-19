تراند اليوم : دينا فؤاد بقت شبه العيال الصغيرة – صورة

نشرت الفنانة دينا فؤاد صورة لها من داخل سيارتها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وعلقت دينا على الصورة قائلة ” بقينا نفرح بالنزول زي الأطفال الصغيرة.. نازلة بسرعة اشتري شوية حاجات للبيت قبل الحظر “.

وحازت الصورة على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :حقيقة – فعلا – زى القمر ي دينا.

تشارك الفنانة دينا فؤاد فى مسلسل ” الإختيار” فى موسم رمضان القادم 2020، وتجسد من خلال العمل شخصية نسرين العشماوى، زوجة الإرهابى هشام عشماوي.

“الاختيار”، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وبطولة الفنان أمير كرارة، وأحمد العوضي الذي يجسد دور عشماوي، بالإضافة إلى وجود مجموعة من ضيوف الشرف.