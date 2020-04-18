هل يعتزل خالد النبوي الفن نهائيا بعد أزمته مع ريهام حجاج؟

أصدر الفنان خالد النبوي بيان صحفي اعتراضا على البوستر الترويجي لمسلسله الجديد لما كنا صغيرين والذي تشاركه في بطولته ريهام حجاج وذلك بعد أن تصدرت ريهام البوستر وقال النبوي في بيانه :"لم أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعائية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة، وقد أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي، والذي أبلغني بدوره أن الدعاية لم تقم بها شركته وأنه لا يعلم عنها شيئاً، وأنه سيتم تصحيحها فوراً وللأسف لم يحدث حتى الآن".وأضاف:"على العكس تماماً عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنّاً وسنّاً… وفيه احترام تام لفني واسمي، فضلاً عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضاً"..

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وهدّد النبوي في بيانه بالاعتزال: "أقول لمن يلومونني حباً، أو تطاولوا كرهاً، خيراً أو شراً، يوجد مسؤولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، يبدو لي ظاهراً جلياً في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل… وحتى لا أترك مجالاً للقيل والقال فلا توجد أي خلافات شخصية بيني وبين جميع زملائي.

يذكر أن المشكلة تم حلها بعد البيان بساعات وأصدرت الشركة المنتجة بوستر جديد يضم النجمين خالد النبوي ومحمود حميدة في الصدارة مما اعتبره البعض ردا لاعتبارهما.