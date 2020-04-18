فيديو: أصالة تختم قراءة القرآن الكريم للمرة الأولى



تقضي الفنانة اصالة وقتها في الحجر الصحي بقراءة القرآن والدعاء، وقد أعلنت اليوم السبت أنها ختمت قراءة القرآن الكريم كاملا للمرة الأولى، من خلال مقطع فيديو عبر خاصية الستوري بحسابها على موقع إنستقرام حيث قالت: انا متأثرة اليوم بشكل كبير لاني ختمت القرأن للمرة الأولي في حياتي من ساعة ولادتي.

وسبق أن أكدت اصالة أن وجودها داخل المنزل التزاما بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا دفعها للمواظبة على الصلاة، وقالت عبر بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها بموقع إنستقرام: أن البقاء في المنزل طوال الوقت الماضي دفعها لاكتشاف حياتها ومعرفة أوجه التقصير فيها ومن أهمها عدم أداء الصلوات إلا في أوقات نادرة، ولذلك اتخذت قرارا بالالتزام في الصلاة، كما قررت العودة لتأدية تدريبات الرياضة داخل منزلها مع جولة تمشية خارج المنزل. Advertisements اصالة اعترفت عبر البث المباشر بأنها استخفت بالفيروس في بدايته ثم استوعبت الصدمة لاحقا. إقرئي ايضًا: والد ياسمين صبري يوضح اسباب غيابه عن زفاف ابنته بسبب صورته مع ريهام حجاج... خالد نبوي يعلن اعتزاله

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