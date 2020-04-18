والد ياسمين صبري يوضح اسباب غيابه عن زفاف ابنته

بعد فبركة رسالة نسبت إلى الدكتور أشرف صبري والد ياسمين صبري جاء فيها أن العائلة تتبرأ من زواجها من احمد ابو هشيمة، أصدر صبري توضيحا بالصوت أكد فيه أن الرسالة المنسوبة إليه مفبركة، وأكد أن غيابه عن حفل عقد قران ابنته كان لخضوعه لفترة عزل صحي بعد مشاركته في علاج المصابين بفيروس كورونا في محافظة الإسكندرية، علما أن الحفل أقيم في فيلا أبو هشيمة بالتجمع الخامس في القاهرة، بحضور كلأ من سيدة الأعمال ليلي أبو هشيمة والدة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كما شارك بالحضور أيضأ شقيقه المستشار طارق أبو هشيمة وشقيقته مي ابو هشيمة.



وأبدى الدكتور أشرف صبري حزنه بعد إفساد فرحة ابنته وقال في رسالة موجهة إليها: للأسف كنت أتمنى أن أكون موجود ولكنى ضمن الفريق الطبي لمواجهة فيروس كورونا، ولذلك لم أتمكن من الحضور خوفا عليهم، فقلت لهم انا لازم يتعملى فحص وأقعد 15 يوم فكان من المستحيل أن أذهب..

وحضر من الأسرة ابنتى الكبرى نرمين شقيقة ياسمين وزوجها الدكتور أحمد.. ففضلت أن أبارك لهم من بعيد، وربما يكون عدم حضورى هو الذى تسبب فى هذه الشائعات، لكن أنا كلمت أحمد وباركت له، وأيضا كلمت ياسمين وباركتلها.



وتابع: أقول لهما: ألف مبروك، وأتمنى أن أحمد عينه عليها دايما، ويكون لها بمثابة الأب والأخ، وأن تكون فى رعايته دائما، وربنا معاهم ويوفقهم.. وده دعاء أى أب لولده دايما، أنه يشوف بنته أحسن واحدة فى الدنيا وقلبى معاكم وأتمنى ليكم كل سعادة وخير وحب والأب عايز بنته تبقى احسن واحدة في الدنيا وأتمنى ان احمد يكون زى باباها واخوها وزوجها ودعاء أي أب يتمنى ليه الخير لأوده دايمًا.

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وبقيت باحس بالكلام اللى منتشر عن بلدنا كتير غلط.. لأن كلام كتير انتشر غلط عن بنتى ووجعنى.



وتأكيدا على دعم العائلة لياسمين صبري نشرت والدتها السيدة نسرين رسالة تهنئة عبر حسابها بموقع إنستقرام، قالت فيها: تم اليوم عقد ابنتي الحبيبة ياسمين على أحمد أبو هشيمة.. ربنا يبارك يارب، وفتحت الباب اما متابعيها لتلقي التهاني على عقد قران ابنتها من أحمد أبو هشيمة.

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