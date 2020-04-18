مؤسسة "فرونت لاين ديفندرز".. ذراع قطر المشبوه المُسلّط ضد العرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كعادتها قناة الجزيرة القطرية تمارس دورها المشبوه في شن الحملات المضادة ضد كل ما يمت للعروبة بصلة، بدءا باستضافة وجوه لطالما أدمنت الكذب والدعاية لمن يدفع أكثر.. مرورا بتمويل المراكز البحثية الأجنبية التي تحقق أهدافهم الخبيثة.

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في إطار حروب الجيل الرابع التي يتبعها تنظيم الحمدين ضد الدول العربية تخصص قطر تمويلات ضخمة للعديد من مراكز الدراسات والأبحاث الأجنبية التي تروج لأكاذيبهم في الداخل والخارج عبر شاشة قناة الجزيرة لتبني خطابات معادية للدول العربية.

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الاسم باحث والمهنة عميل.. هكذا يتحايل القائمون على قناة الجزيرة بشعار الرأي والرأي الآخر الذي يبدو في ظاهره الحرية ولكن في باطنه تسكن الأكاذيب.. فالشيطان دائما ما يسكن في التفاصيل! تقوم الجزيرة باستضافة أشخاص لا يحملون الجنسية القطرية.