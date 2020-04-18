ريهام سعيد متهمة بالتنمر على شيماء سيف وإنجي وجدان! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتصريح جديد عن السمنة، إلا أنها هذه المرة خصت به فنانتين اشتهرتا بالوزن الزائد منذ ظهورهما على الشاشة.

ونشرت ريهام مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، قالت فيه: "لما قالولي اعتذري في موضوع السمنة، تاني يوم طلعت قلت أنا أسفة جدًا لو كنت جرحت حد أو حد اتضايق، رغم إني مجرحتش حد ولا كان قصدي كلام وحش ولا كنت أقصد الناس المليانة".

وأضافت: "وناس كتير طلعت هاصت، منهم إنجي وجدان، وبالمناسبة إنجي مش ممكن تكون مبسوطة كدة، بس لو خست مش هتشتغل، لإن شخصيتها كده".

وتابعت: "ومثلا شيماء سيف برده نفس الوضع، لإنها لو خست مش هتبقى شيماء اللي الناس حبيتها زي ما هي كده، في ناس الوزن الزائد بالنسبالهم ميزة مش عيب".

وفجر هذا التصريح غضب العديد من متابعي السوشيال ميديا، متهمين ريهام بأن ما قالته يعد "تنمرا" على شيماء سيف وإنجي وجدان.

وأشار بعض المعلقين إلى أن ريهام سعيد "أفلست" وأصبح شغلها الشاغل كل فترة فتح نفس القضية والحديث عنها، في ظل ابتعادها عن الشاشة وعدم عودتها لعملها كإعلامية.

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وكتبت متابعة تعليقًا على حديث ريهام: "أنا مشفتش في حياتي حد مصمم يتهزأ زيها.. مش عارفة تعمل إيه يا حرراااام علشان حد يتكلم عليها"، وأضافت أخرى: "جت تكحلها عمتها يا ريتها ساكتة بس".

وقالت ثالثة: "لا لو خسوا هيشتغلوا عادي خليكي إنتي بس في حالك وبطلي تجيبي سيرة الناس"، وكتبت أخرى: "هو إنتي محروقه منهم ليه... يشتغلوا ما يشتغلوا خليكي في حالك".

وكانت ريهام سعيد قد كشفت مؤخرًا أنها لجأت إلى علاج من الجن والحسد، بعد وقوعها في أكثر من مشكلة الآونة الماضية، ما جعلها تؤمن بأعمال الجن التي يفعلها البعض، موضحة أنها تمشي الآن على وصفة علاجية بالقرآن للتعافي.

وروت ريهام، في فيديو طويل، كيف تقضي وقتها في الحجر المنزلي، وكيف تخلّصت من وزنها الزائد، وأيضا تحدثت عن مشكلات صحية تعرضت لها، أبرزها مشكلة في عينها يجب أن تخضع لعملية جراحية في وقت قريب.