إلهام الفضالة وهيا الشعيبي تدخلان بخلاف حاد.. والسبب زواج بناتهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشبت مشادة بين الفنانة الكويتية إلهام الفضالة ومواطنتها هيا الشعيبي أثناء مناقشتهما سويا لمواصفات الرجل المناسب لزواج بناتهما، ومما أشعل الجدل بينهما تأييد الأولى لفكرة زواج ابنتها في سن صغيرة، عكس هيا الشعيبي التي رفضت الفكرة تماماً.

وقالت إلهام الفضالة خلال بث مباشر مع هيا الشعيبي عبر "إنستغرام"، إنها تؤيد بشدة زواج ابنتها في سن الجامعة، مؤكدة أنه إذا تقدم شاب غني بأخلاق عالية ورفيعة لابنتها ستوافق على الفور.

وردت الشعيبي قائلة "إنها ترفض زواج البنت قبل استلام عملها"، مؤكدة أن أفضل سن للزواج يكون وهي عاملة حيث تتسم بالرشد والقوة، خاصة مع ما أسمته برجل "الواي فاي"، موضحة أن الرجال الموجودين حالياً مجرد أشباه رجال والرجل الحقيقي كان قديماً.

هذا الأمر أغضب إلهام بشدة، لترد عليها "هيا أنا مو أييدك في هذا لا والله يوجد رجال يتسمون بالأخلاق والشهامة وأحيانا الست هي اللي بتجنن الراجل، أنا أعرف راجل قطع شرايين إيده بسبب زوجته مو كل الأزمة بتكون من حق الراجل".

وعلقت هيا الشعيبي "أنا ما أقول كلهم لكن أول شخص يطق الباب ما توافقي بيه حتى ولو كان وزير، انتي ما شوفتي المحاكم وقضايا الطلاق، حبيبيتي إلهان ما عاد في رجال كويس في زمن الواي فاي، عشان كده أنا لو جالي عريس لبنتي ما أرضي إلا لو كانت موظفة غير هذا لأ".

وقالت إلهام: "أنا مو معاكي والله رجالتنا زين الله يحميهم متزوجين ومبسوطين وبيعامونا باحترام، أنا إذا جالي عريس وقالي بنتك بدي إياها وراح أصرف عليها وأعلمها هوافق، البنات هم كبير يا حبيبتي".

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يذكر أن النجمتين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة سبق وانهمرت دموعهما على الهواء بعد تلقيهما مكالمة هاتفية مؤثرة من الطفلة أوراد العنزي الشهيرة بلقب "أقوى طفلة" أثناء استضافتهما ببرنامج "فانوس هيونة"، وتلقيا اتصالاً هاتفياً من الطفلة أوراد العنزي التي كانت تعالج في أمريكا، حيث خضعت لعملية زراعة نخاع.

وتوجهت الطفلة أوراد العنزي في مكالمتها الهاتفية بشكر إلهام الفضالة وهيا الشعيبي على طلبهما المستمر من متابعيهما أن يدعو لها في رحلة علاجها بالخارج.

وقالت أقوى طفلة لإلهام الفضالة وهيا الشعيبي: "أنا داقة من أمريكا لأشكر ماما إلهام وماما هيونة على وقفتهم معاي. ما قصروابعمليتي زرع النخاع. كانوا عطول ينزلون أدعية يطلبون من المتابعين يدعولي... أنا بثبت للعالم إني أقوى طفلة، نجوت من عملية زرع النخاع بفضل الله".