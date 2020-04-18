شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مسلسل "اختراق 2" لـ أحمد عيد ومى سليم من سباق رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرج الجزء الثانى من مسلسل "اختراق" من السباق الرمضانى بسبب تصوير بعض من مشاهده خارج مصر الأمر وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه حاليا مع وقف السفر بالطائرات لتفشي فيروس كورونا حول العالم، ومن المقرراستكمال تصويره بعد انتهاء الأزمة، ويشارك فى بطولة الجزء الثانى من العمل الدرامي، كل من الفنان احمد عيد ومى سليم، والسورى نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسى والمذيعة مها منصور وآخرون، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن وينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن والساسبنس بعد عرض الجزء الأول منه العام الماضى الذى حقق نجاحا فى الخليج .

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعى الجديد "رابع جار" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.

وكان آخر أعمال الفنان أحمد عيد فى السينما فيلم "خلاويص" دارت أحداثه فى إطار كوميدى، إذ يعتمد أحمد عيد ضمن الأحداث على نوعية كوميديا الموقف، ويجسد ضمن الأحداث شخصية سائق تاكسى يتسبب ابنه فى العديد من المشاكل طوال الأحداث، التى تؤدى إلى حبس نجله، والوصول إلى القضاء، فيقوم عيد بتوكيل محامية لتدافع عنه أمام القضاء، وهى الشخصية التى تجسدها أيتن عامر.

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"خلاويص" من تأليف لؤى السيد فى ثالث تعاون له مع أحمد عيد، بعد فيلمى "رامى الاعتصامى" و"يابانى أصلى"، وفيصل عبد الصمد الذى قدم معه فيلم "أنا مش معاهم"، من إخراج خالد الحلفاوى، ويشارك فى البطولة أحمد فؤاد سليم، طارق عبد العزيز، محمد حاتم، محسن منصور، سامى مغاورى، وآخرون.

وتعاقدت مى سليم احدى بطلات مسلسل "اختراق 2"، مؤخراً، على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "dox" من 8 حلقات للعرض على إحدى المنصات الرقمية بالإنترنت، وصورت أول مشاهدها فى العمل الذى يشرف على كتابته محمد الصفتى وتأليف زلفى عبد الله وآية سيف ومحيى الدين أحمد، وإخراج محمد الخبيرى، حيث يعتمد العمل على حلقات منفصلة متصلة كل حلقة تناقش موضوع مختلف، ويشارك فى بطولته ميدو عادل ومحمد على رزق وبسنت شوقى ومحمود حافظ.