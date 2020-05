شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسيه تكرم الأطقم الطبية فى ديزنى تقديرا لجهودهم فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل العاملون في برنامج “Disney Family Singalong” من قناة ABC على دفعة قوية بأداء غير مسبوق من المغنية بيونسيه المفاجئ وهي تؤدي أغنية “When You Wish Upon a Star” من فيلم رسوم الأطفال “بينوكيو”، تعبيراً عن تقديرها لجهودهم المبذولة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق "سى إن إن".

فيما يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح فى مختلف دول العالم، خاصة مع تسجيل أكثر من مليوني مصاب وأكثر من 154 ألف وفاة، وتواصل الدول جهودها من أجل منع انتشاره والسيطرة عليه من خلال الاجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي ارتفع إلى 1329 بعد شفاء 280 شخصا، كما سجلت 5 وفيات و1132 إصابة جديدة في المملكة توزعت في مختلف المدن.

وسجلت المستشفيات البريطانية 888 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وسجلت اسبانيا 565 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليتخطى مجموع الوفيات حاجز الـ 20 ألفا، وأعلنت وزارة الصحة فى ايران، عن ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا إلى 5031 بعد تسجيل 73 وفاة جديدة، هذا بالإضافة إلى تسجيل 1374 إصابة جديدة.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة الهندية: تسجيل 991 إصابة جديدة و43 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفيما تم تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى 4 وفيات.

وسجلت وزارة الصحة المغربية، 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة، وتم الإعلان عن 144 وفاة و1235 إصابة جديدة بفيروس كورونا.