شكرا لقرائتكم خبر عن أمال الأحزان دي جايبها منين.. تعليق ساخر من رامي جمال على صورة تامر عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم تامر عاشور، متابعيه وجمهوره، بصورة له من دولاب الذكريات لطفولته، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي يظهر فيها وهو يبتسم، وكتب معلقاً "مش هتكلم كتير".

وسرعان ما حرص النجم رامي جمال، على كتابة تعليق ساخرًا: "طب ما أنت كنت بتضحك أهو أمال الأحزان دي كلها جت منين???????? بس طفل قمر ❤️".



صورة تامر عاشور في الطفولة

أعلن عاشور اليوم، عن إقامة حفل ثانٍ له أونلاين بعد نجاح حفلته الأولى وتحقيق أعلى المشاهدات على اليوتيوب، وغرد عاشور عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "توكلنا على الله بعد نجاح أول حفل أون لاين على قناتي الرسمية على اليوتيوب في الشرق الأوسط الحفلة الجاية قريب قوي هعلن عنها إن شاء الله وهتكون بشكل غير اللي فات لجمهوري .

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وأطل تامر عاشور على جمهوره في حفل لايف يوم السبت 28 مارس، لكسر ملل الحظر المنزلي وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة في الساعة الأولى.

سجل الفنان تامر عاشور أغنيه من ألبوم الجديد جارى الاستقرار على اسمها، ويتعاون فيها مع الشاعر الغنائي أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع الموسيقي أحمد أمين، لستكمل عاشور تعاونه الناجح مع المالكى بعدما قدما سوياً أغنية "قولوله سماح" من ألبومه الأخير "أيام" الذى تم طرحه العام الماضى وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

أغنية "قولوله سماح" كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة، كما تعاون عاشور والمالكى فى أغنية ثانية من ألبوم "أيام" وهى "بقالى زمان" من ألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى

يشار أن تامرعاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".