شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. برومو "على أبواب الفتن" لمصطفى حسني على ON في رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت قناة ON برومو برنامج "على أبواب الفتن" الذي يقدمه الداعية مصطفى حسني خلال شهر رمضان المبارك، حصريًا على شاشتها.
يدور البرنامج حول الفتن المختلفة التي قد يتعرض لها الإنسان وكيف يتخطاها ويمنع نفسه عن السقوط في فخها، حيث أظهر البرومو عرض الحلقات بشكل درامي مثير لمناقشة أبرز القضايا المجتمعية بشكل مفصل وواقعي.
قال مصطفى حسني خلال البرمو إن هناك بابًا يقود إلى فتنة وأمامه باب آخر يقود إلى الله تعالى، والمهم هو التعلم كيفية التحصن من الفتن لنكون ونعيش في معية الله حتى نلقاه.
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