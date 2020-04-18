شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مجد القاسم يدعم "نجمة ذا فويس كيدز" فى ديو بعنوان "بابا"‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان مجد القاسم ديو جديد مع نجمة برنامج "ذا فويس كيدز" ياسمين ناصر الدين، بعنوان "بابا" يدور موضوعه حول حوار ‏بين أب وابنته، من كلمات زياد الأطرش، وألحانه بمشاركة ثائر ناصر الدين ، توزيع معتز أبو حمدان.‏

علي جانب آخر، يستعد المطرب مجد القاسم لتسجيل دعاء دينى جديد يقول مطلعه: "هونها يارب على المخاليق.. افرجها يارب وفُك الضيق" وهي من ‏ألحانه، من كلمات الشاعر صلاح عطية، ومن المقرر أن تقدم بشكل موسيقي مختلف على العود، على أن يتم طرحه في شهر رمضان ‏المقبل‎.‎

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من ناحية أخرى، طرح مجد القاسم مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "جيش مصر الأبيض‏‏"، إهداء لكل الأطباء التي يوقف ضد مرض فيروس ‏كورونا، الأغنية من تأليف وألحان صلاح عطية ،وتوزيع خالد ‏عرفة‎.‎

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كما طرح أيضا مجد أغنية جديدة بعنوان "خليك ‏في البيت‏‏"، لحث الشعب المصرى والعربى على البقاء في منازلهم ‏والإلتزام ‏بالتوعية ‏وتعليمات الوقاية لمساعدة الدول في الحد من انتشار وباء كورونا ‏و‏السيطرة عليه، الأغنية من تأليف صلاح ‏عطية وألحان مجد القاسم وتوزيع خالد ‏عرفة ‏وتم تسجيلها باستوديو مقام‎.‎

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وانتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال ‏‏الفترة القليلة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏ ‏

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