شكرا لقرائتكم خبر عن يهون علشانك عمرى يا بلادى.. كلمات أغنية مات البطل لعمر كمال فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مطرب المهرجانات الشعبى عمر كمال، لقطات من أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "مات البطل" والمقرر عرضها ضمن مسلسل الاختيار بطولة النجم أمير كرارة، الذي سيطرح ضمن السباق الرمضاني المقبل.

ونشر مطرب المهرجانات الشعبي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، لجزء من الأغنية التي جاءت كلماتها كالاتي "هنموت عشانها كل يوم عادي، ودا دين علينا، ويهون علشانك عمري يا بلادي، مصر في عنينا، هنموت عشانها كل يوم عادي".

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو التشويقى له، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، أسطورة الصاعقة.

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ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث المسلسل، الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون.





مسلسل "الاختيار" يتناول حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة 103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

ويسجل المسلسل التعاون الرابع التوالى بين أمير كرارة وباهر دويدار وبيتر ميمى بعدما قدموا سوياً مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة، بينما يعد العمل السادس الذى يجمع كرارة وبيتر حيث تعاونا فى السينما أيضًا خلال فيلمى "حرب كرموز" و"كازابلانكا".