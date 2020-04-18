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شكرا لقرائتكم خبر عن ليدي جاجا تصف مايكل بولانسكي بـ"حب حياتها" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو ان الأيام المقبلة ستشهد قصة حب قوية بين النجمة العالمية ليدي جاجا و صديقها مايكل بولانسكي و ذلك بعد أن اعترفت النجمة البالغة من العمر ( 34 عاما ) أن مايكل هو " حب حياتها " ، وهو ما تداوله عدد هائل من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها " جاست جيرد "، حيث أكدت انه يساعدها في الكثيرمن الخطوات وهو الأمر الذي لا يمكن تجاهله، وهو يساعدها حاليا بمراحل التخطيط النهائية لـ One World: Together at Home Special .
وفي مقابلة جديدة كشفت ليدي جاجا أن مؤسستها " Born This Way " تعمل مع "حب حياتها" على شيء تطبيق جديد خاص بالصحة العقلية و يسمى " Braver " .
جاجا و مايكل
و لمن لا يعرف فإن مايكل هو خريج بجامعة هارفارد ويعمل في صناعة التكنولوجيا وهو الرئيس التنفيذي لمجموعة " Parker Group " .
يذكر أن قناة BBC One حصلت على حقوق البث التلفزيوني الأول في المملكة المتحدة للحدث الفني الضخم " One World: Together at Home " الذي تبهر العالم من خلاله النجمة العالمية ليدي جاجا بالتعاون مع Global Citizen ومنظمة الصحة العالمية و يقام اليوم السبت 18 أبريل الجاري، و هو الحدث الذي يدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية و الذين يواجهون خطر فيروس كورونا " COVID-19 " الذي يهدد العالم الآن .
و يشارك ليدي جاجا بهذا الحدث الفني الضخم عدد كبير من نجوم الغناء في العالم و من أبرزهم تايلور سويفت و سيلين ديون و جنيفر لوبيز كل منهن من منزلها بسبب الحجر المنزلي ، كذلك يشارك اندريا بوتشيلي و كاميلا كابيلو و جون ليجاند و ليزو و شون مندس و ايلي جولدينج و غيرهم .
وسيقدم هذا الحدث الضخم ثلاثة من أشهر المذيعين العالمين، وهم جيمي فالون وجيمي كيميل وستيفن كولبير.
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