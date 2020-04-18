شكرا لقرائتكم خبر عن "ماطلعتش كائن ليلي".. دوا ليبا ترفض العمل في الأماكن المظلمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن واحدة من أكثر العوامل التي تلهمها لتقديم أعمال غنائية ساحرة لكل من يسمعها، فحسب موقع " تولسا ورد " أن المغنية الشابة تفضل العمل "خلال النهار" في استوديوهات "مشرقة ومتجددة الهواء" ، حيث اشارت النجمة البالغة من العمر ( 24 عاما ) بأنها تعمل بشكل أفضل في وضح النهار ولا يمكنها العمل في أماكن "مظلمة" مع إضاءة خافتة .
عندما سُئلت عن مكانها المفضل لصنع اعمالها الغنائية ، قالت بلا تردد : "بالتأكيد أفضل العمل في الاستوديو ، ولكن يجب أن تكون الأجواء مشرقة ومتجددة الهواء مع وجود الكثير من النوافذ ، فأنا أحب أن العمل خلال النهار، و لست من المعجبين بالتواجد في الاستوديوهات الضخمة المظلمة ذات الإضاءة الأرجوانية او الخافتة " .
يذكر أن دوا ليبا كشفت مؤخرا خلال تواجدها بالعزل المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا أنها قررت البدء في تجهيز ألبومها الغنائي الثالث وذلك قبل الموعد المتوقع ، حيث أصدرت دوا ليبا مؤخرا ألبومها الثاني و الذي يحمل اسم " Future Nostalgia " و حقق نجاح كبير من الساعات الأولي لطرحة ولكن ألبومها الثالث قد يكون في طريقه للإطلاق في وقت اقرب مما كنا نعتقد، وذلك حسب موقع "bigtop40".
و كانت دوا ليبا اعترفت انها قررت أخذ خطوة إعداد ألبومها الغنائي الثالث بعد أن أفسدت جائحة كورونا خطة عملها لهذا العام ، حيث كان من المفترض أن تقوم بجولتها الغنائية في نهاية شهر أبريل الجاري والتي تم تأجيلها لذلك ستبدأ النجمة الشابة في التفكير في تفاصيل ألبومها الغنائي الثالث عاجلا".
كانت هذه تفاصيل خبر "ماطلعتش كائن ليلي".. دوا ليبا ترفض العمل في الأماكن المظلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.