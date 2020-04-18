شكرا لقرائتكم خبر عن "ماطلعتش كائن ليلي".. دوا ليبا ترفض العمل في الأماكن المظلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشفت النجمة العالمية دوا ليبا عن واحدة من أكثر العوامل التي تلهمها لتقديم أعمال غنائية ساحرة لكل من يسمعها، فحسب موقع " تولسا ورد " أن المغنية الشابة تفضل العمل "خلال النهار" في استوديوهات "مشرقة ومتجددة الهواء" ، حيث اشارت النجمة البالغة من العمر ( 24 عاما ) بأنها تعمل بشكل أفضل في وضح النهار ولا يمكنها العمل في أماكن "مظلمة" مع إضاءة خافتة .

عندما سُئلت عن مكانها المفضل لصنع اعمالها الغنائية ، قالت بلا تردد : "بالتأكيد أفضل العمل في الاستوديو ، ولكن يجب أن تكون الأجواء مشرقة ومتجددة الهواء مع وجود الكثير من النوافذ ، فأنا أحب أن العمل خلال النهار، و لست من المعجبين بالتواجد في الاستوديوهات الضخمة المظلمة ذات الإضاءة الأرجوانية او الخافتة " .

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يذكر أن دوا ليبا كشفت مؤخرا خلال تواجدها بالعزل المنزلي الذاتي بسبب انتشار فيروس كورونا أنها قررت البدء في تجهيز ألبومها الغنائي الثالث وذلك قبل الموعد المتوقع ، حيث أصدرت دوا ليبا مؤخرا ألبومها الثاني و الذي يحمل اسم " Future Nostalgia " و حقق نجاح كبير من الساعات الأولي لطرحة ولكن ألبومها الثالث قد يكون في طريقه للإطلاق في وقت اقرب مما كنا نعتقد، وذلك حسب موقع "bigtop40".

و كانت دوا ليبا اعترفت انها قررت أخذ خطوة إعداد ألبومها الغنائي الثالث بعد أن أفسدت جائحة كورونا خطة عملها لهذا العام ، حيث كان من المفترض أن تقوم بجولتها الغنائية في نهاية شهر أبريل الجاري والتي تم تأجيلها لذلك ستبدأ النجمة الشابة في التفكير في تفاصيل ألبومها الغنائي الثالث عاجلا".