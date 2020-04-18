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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الخناقة.. كيم كاردشيان تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها كورتنى بصور من الذكريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، على الاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها الكبرى كورتني كاردشيان الذي يوافق اليوم، بنشر عدد من الصور التي جمعتهما من فترة الطفولة والشباب ليستعيدا الذكريات سوياً.
ونشرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، الصور عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، لتتغزل في شقيقتها الكبرى برسالة حب في ذكري عيد ميلادها قائلة "عيد ميلاد سعيد كورتني، أتذكر كل تلك اللحظات السعيدة التي جمعتنا، دائماً ما كنت أحب اراداتك القوية لفعل الأشياء، والحب الذي تحبيه لأطفالك، أنتى أفضل أخت كبيرة، واتمني ان كل هذا ينتهي لنحتفل سوياً".
وانتشر مؤخرا مقطع دعائي جديد للعرض، شوهد الأشقاء وهم يصرخون بغضب على بعضهم البعض، ثم اقتربت كورتنى من كيم كاردشيان وصفعتها على وجهها فيما ردت عليها نجمة تليفزيون الواقع، وفى المقابل، كانت تقول كلوى - أثناء جلوسها مع كيندال جينر - "توقفوا.. أنتم.. أنتم"، ثم صرخت كيم فى شقيقتها، "فقط أخرجى من هنا، حتى أننى لا أريد أن أرى وجهك"، فيما ردت كورتنى بصوت مرتعش: "لا أريد أن أكون بالقرب من دهونك".
وبينما يُترك سبب الجدل غير واضح، فهى بالتأكيد ليست المرة الأولى التى تصطدم فيها الأخوات، فإن الأخت الصغرى كلوى، كانت تجلس على مقعد فى الفيديو الدعائى، وتفتح كتابًا عن الحكايات الخرافية، أو كما تسميها "الكتاب العظيم لحكايات كارداشيان جينر".
وعلى سياق آخر تستعد نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، لإطلاق عطر جديد KKW x Kris باسم ، فى 25 إبريل القادم، ويعد هذا المنتج هو التعاون الأول بين كيم ووالدتها كريس جينر، وتحتفل من خلاله الابنه بـ "بالحب غير المشروط بين الأم وابنتها".
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