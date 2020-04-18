- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين السقا يعبر عن اشتياقه لزيارة جده محمد الصغير بصورتين من زمن ما قبل العزل والان مع تفاصيل الخبر
ونشر ياسين السقا، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتين تجمعه بجده محمد الصغير، الأولى عندما كان ياسين طفلًا ويحمل جده ليلعب معه، والثانية حديثة، بينما أصبح ياسين فى عمر الشباب ويقف بجوار جده، وكتب فى تعليقه على الصورتين، "لا استطيع الانتظار حتى ينتهى هذا".
يشار إلى أن آخر مشاركة من ياسين السقا، لصوره العائلة على السوشيال ميديا، كانت فى فبراير الماضى، عندما شارك ياسين السقا، متابعيه على موقع إنستجرام، بصورة جديدة له تجمعه بوالدته، حيث علق قائلاً: "أنا وأمى الجميلة".
الصورة التى شاركها ياسين السقا بصحبة والدته على موقع "إنستجرام" حازت على إعجاب متابعى نجل السقا، ويذكر أن ياسين نجل الفنان أحمد السقا، كان من المقرر له أن يقدم دوراً أمام النجم محمد إمام فى فيلم "ليلة هنا وسرور"، قبل أن يعتذر عن المشاركة فى اللحظات الأخيرة بسبب انشغاله بدراسته.
يذكر أنه فى مطلع شهر مارس الماضى كانت قد جمعت عزومة عشاء النجم أحمد السقا وزوجته مها الصغير ونجلهما ياسين السقا، مع الفنانة اللبنانية رزان مغربى، والفنانة التونسية درة، وظهر النجم أحمد السقا – حينها - فى الفيديوهات التى نشرتها رزان عبر الاستورى الشخصى بها بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص مع المطرب المتواجد فى المطعم على ألحان أغنية بنت الجيران، كما حرصت النجمة التونسية درة، على مشاركة متابعيها ببعض الصور من العزومه بصحبه السقا وزوجته عبر حسابها، وهو ما حرصت مغربى على إعادة نشره عبر حسابها فيما بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين السقا يعبر عن اشتياقه لزيارة جده محمد الصغير بصورتين من زمن ما قبل العزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.