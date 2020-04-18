شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش ترشح كتبا وروايات لجمهورها خلال الحجر المنزلى.. اعرف اختياراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشحت الفنانة نسرين طافش عددا من الكتب للقراءة خلال الحجر المنزلى الذى فرضه علينا فيروس كورونا، ضمت كتاب صور عتيقة رواية الكاتبة إيزابيل الليندى وبريدا رواية باولو كويلو و كتاب الأسرار للكاتب ديباك تشوبرا وحكاية مذهلة للكاتب مايكل هيبيل.

ونشرت نسرين طافش، عبر حسابها بموقع إنستجرام، أغلفة الكتب، وعلقت قائلة: "مساء الحب والجمال.. بما إنو الآراء انقسمت على الستوري بين اللى طلبو اقتراح لرواية واللي طلبو اقتراح كتب تنمية وعلوم طاقة قررت ما زعل التنين وبما أنه ما في مكتبات فاتحة بسبب الحجر والكتب بالإنترنت مو كلها متوفرة خليت الخيارات أكبر هالمرة واللي لسهولة المشاركة واقتراحاتي لهالشهر روايتين رائعات و كتابين تنمية ممتعين و مفيدين جدًا".



نسرين طافش

يشار إلى أن الفنانة نسرين طافش تقضى معظم وقتها داخل منزلها بسبب مواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد المنتشر في أنحاء العالم، وشاركت جمهورها بفيديو جديد لها بموقع "إنستجرام"، وتظهر به وهي تقضى أيام الأسبوع كاملة بالأكل مثل حال أغلب الأشخاص فى ظل العزل المنزلى، معلقة عليه "فعاليات الحجر المنزلي مستمرة".

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وكانت الفنانة نسرين طافش قد شاركت أيضا بفيديو جديدا لها عبر تطبيق "تيك توك"، وظهرت به بشكل كوميدى وهى متقمصة شخصية سيدة عجوز تسخر من الرجال، معلقة على الفيديو "رأى جارتنا أم محمود.. تحية لسيدة الكوميديا السورية والعربية الأسطورة التى لن تتكرر سامية الجزائرى.. المزيد من الضحك واللعب والتهليس على حسابى فى تيك توك".

وكانت قد انضمت الفنانة نسرين طافش إلى تطبيق "تيك توك"، مثل غيرها من النجوم والنجمات فى الفن والرياضة، الذين انضموا إلى التطبيق خلال الأيام الماضية، لشغل وقت فراغهم فى العزل المنزلى الذى تفرضه إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وتحاول الفنانة نسرين طافش تسلية وقتها فى الطبخ خلال الحجر المنزلى، وقدمت لجمهورها وصفة النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة.

وظهرت نسرين طافش فى الفيديو، وهى ترقص وتغنى فى المطبخ أثناء إعداد الوصفة، وكتبت قائلة: "النودلز السحرية لرفع المناعة والرشاقة لذيذة بتشبع وسعرات حرارية منخفضة، اللى ما بحب الكوسا يستبدلها بخيار.. استمتعوا بالحجر المنزلى واعملوا شىء مفيد النكد يخفض المناعة".