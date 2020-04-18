شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن فعل الخير : ربنا أمر بالستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استاءت الفنانة وفاء عامر من المشاهير الذين يقمومن بفعل الخير ويصرون على التقاط الصور مع من يقدمون لهم يد لمساعدة "ربنا امر بالستر" وأتمنى أن لايتكرر هذا الأمر، مشيرة أن أعمال الخير لابد أن تكون بين الشخص وربه فقط، وبالنسبة لى لم أبخل على أى شخص بشىء فى الفترة الحالية وقبل ذلك ايضا .

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" : إحنا كفانين حاسين بالناس زى أى حد وياريت عدم المزايدة على أى شخص علشان اتهاجمنا واتبهدلنا كتير خلال الايام الماضية .

واختصت الفنانة وفاء عامر لنا سابقا بفيديو خاص بتناول وجبة الافطار مع موظفينها على نغمات أغنية "سؤال بسيط" للمطربة أصالة قالت : البصل والفول والطعمية والجرجير مفيش أحلى منهم الصبح والاحلى من كده اللمة الحلوة من اصحابك وموظفينك وحبايبك وده بيعمل أمان بين الناس .

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ووجهت وفاء عدة رسايل من أهمها التعقيم والالتزام ورجوع العادات والتقاليد القديمة واحنا كفنانين بناكل زى بقية الناس وبنحس بيهم وربنا يزيح الغمة ويعدى الايام دى على خير مشيرة ان كل شىء فى الدنيا هو الحب قائلة "بنحبك يامصر" .

وشاركت وفاء عامر فى أولى حكايات مسلسل "إلا أنا" والتي تحمل عنوان "بنات موسى" ، والحكاية بطولة وفاء عامر، وصبرى فواز، وكمال أبورية، ومحمد عز، ونادية رشاد، وياسر على ماهر، وصفاء جلال، وديانا هاشم، وهاجر عفيفي، وشاهيستا سعد، ومجدي السباعي، ومصطفى عبد السلام، ومحمد العمروسى وتأليف أمين جمال ومحمد محرز .