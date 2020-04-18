تعديل في البوستر التشويقي لمسلسل "لمّا كنّا صغيرين" بعد تهديد خالد النبوي

أعلن المنتج أحمد عبدالعاطي عن بوستر جديد لمسلسل "لما كنا صغيرين"، وذلك بعد تهديد خالد النبوي بالاعتزال وعدم موافقته على البوستر الذي تم تدواله عبر منصات التلفزيون والسوشيال ميديا.

أعلن الفنان خالد النبوي عن استيائه الشديد من أحد منتجي مسلسله الجديد "لما كنا صغيرين"، موضحا أنه لم يوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، بمسلسه الجديد "لما كنا صغيرين" حيث من المتوقع عرضه في السباق الرمضاني المقبل ٢٠٢٠.

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وكتب النبوي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي على الدعايا والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته، وأنه لا يعلم عنها شيئا، وأنه لم يتعود الحديث عن أمر يخص كواليس مهنته أثناء التنفيذ حرصا على العمل بالأساس، ولأنه يعلم أن الناس مشغولة بما هو أهم اعتذر هذه المرة".

وقال النبوي: "ستكون الأخيرة لأني مدين للجمهور ولعائلتي، ولهذه المهنة العظيمة، ولأنني أتعرض لحملة تشويه متعمدة لا أساس لما تدعيه في كل حرف على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال بعض المجلات الفنيه وبعض المواقع الإلكترونية التي تنشر أخبارا عني، وهذه الأخبار كلها عارية تماما من الصحة، فإنني أوضح أنني لم ولا أوافق على وسائل الدعاية الموجودة في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي وأي وسيلة دعاية مقروءة أو مسموعة أو مكتوبة".

وأضاف النبوي: "وقد أبلغت السيد المنتج بعدم موافقتي والذي أبلغني بدوره أن هذه الدعاية لم تقم بها شركته، وأنه لا يعلم عنها شيئا، وأنه سيتم تصحيحها فورا، وللأسف لم يحدث حتى الآن. وقد تحدثت كثيرا مع السيد نقيب الممثلين عن تضرري البالغ مما ينشر من تشويه، وأنني لا أوافق على أي دعاية نُشرت نهائيا، وأن عقدي لا ينص على ذلك، بل على العكس تمامًا، عقدي فيه احترام تام لمن هو أكبر مني فنا وسنا.. وفيه احترام تام لفني وإسمي.. فضلا عن الأصول والأعراف التي لا توافق على ذلك أيضا".

وتابع النبوي: "وقد وعدني السيد المنتج المحترم بتنفيذ مواد الدعاية الخاصه بشركته لتصحيح الصورة وكل الأخطاء التي حدثت.. وأتمنى إن شاء الله يحدث ذلك قريبا، كما وعدني بذلك السيد المحترم نقيب الممثلين أيضا".

واختتم النبوي حديثة قائلا: "في النهايه أقول لمن يلوموني حبا، أو من تطاولوا كرها، خيرًا، أو شرا، بالتأكيد يوجد مسئولون أكبر مني عن تصحيح وضع الهرم المقلوب، ولأنه لا أحد مسئول وحده، فإنه يبدو لي ظاهرا جليا في هذه اللحظة أن الاعتزال هو الحل"، وأضاف "وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال.. لا توجد أي خلافات شخصيه بيني وبين جميع زملائي، أرجو أن يحرص الجميع على الدقة قبل أن يطلق أي كلمة دون التحقق من صحتها حتى لا يؤذي الناس بالباطل، الكلمة أمانة سوف يحاسبنا الله عليها.. وحتى لا أترك مجالا للقيل والقال سيتم نشر الحقائق تباعا.. وسيتم إعلان كل شيء للجمهور في حينه".

يذكر أن عددا كبيرا من رواد السوشيال ميديا تداولوا صورة البوستر الخاص بعمل "لما كنا صغيرين"، المقرر عرضه في رمضان، وتظهر فيه الفنانة ريهام حجاج قبل النجم محمود حميدة، والنجم خالد النبوي مما أثار غضب الكثيرين.

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، وريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسى، محمود حجازي، والدكتور أشرف زكي، والمسلسل من إنتاج شركة "آرت ميكرز" أحمد عبدالعاطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على.

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