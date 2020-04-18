صحيفة إنجليزية تكشف أسرار علاقة كريستيانو رونالدو بـ"كيم كارداشيان"

سلّطت تقارير صحافية إنجليزية الضوء على حياة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي، بعد أن كانت سربت من قبل فيديو للاعب وهو يسهر مع إحدى الفتيات في قضية الاغتصاب الشهيرة التي أسدل الستار عليها أخيرا.

كشفت صحيفة "صن" أن النجم كريستيانو رونالدو التقى نجمة التلفزيون وعارضة الأزياء الأميركية كيم كارداشيان، عام 2010، عندما كان النجم البرتغالي في موسمه الأول مع ريال مدريد.

وحصرت صحيفة “صن” البريطانية قائمة بأشهر الفتيات اللاتي التقى بهن رونالدو في فترات مختلفة، من بينهن نجمة التلفزيون البرتغالية ميرش روميرو 2005، وعارضة الأزياء البريطانية جيما أتكينسون 2007، والممثلة الهندية بيباشا باسو 27، والممثلة والمغنية الأميركية باريس هيلتون 2009، وكيم كارداشيان 2010، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك في الفترة (2010-2015)، والصحافية الإسبانية لوسيا فيلالون.

وأبرزت الصحيفة البريطانية الضوء على قصة شهيرة، عمرها 10 سنوات، حيث عاش رونالدو حينها مغامرة قصيرة مع كيم كارداشيان، الزوجة الحالية لمغني الراب كاني ويست.

وقالت صحيفة ديلي ميل: "إن رونالدو التقى بكيم كارداشيان عام 2010، عندما كان النجم البرتغالي يقضي موسمه الأول فقط في صفوف ريال مدريد، وكان يبلغ من العمر 25 عاماً في ذلك الوقت، بينما كانت عارضة الأزياء الشهيرة في الـ29 من عمرها، وقد سافرت كيم، في أبريل 2010 إلى مدريد لمدة ثلاثة أيام، حيث التقت كريستيانو".

وحسب المعلومات التي حصلت عليها الصحافة البريطانية، فإن رونالدو وكارداشيان تناولا الطعام معاً، وخلال ذلك قالت: "تبادل كيم وكريستيانو الابتسامات.. كان من الواضح أنهما منسجمان بشكل جيد".

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