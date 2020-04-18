إنجي خطاب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة من داخل منزلها

القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة إنجي خطاب، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وظهرت إنجي خطاب داخل الحجر المنزلى بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا أسود أنيقا وعلقت عليها قائلة "مساء الفل"، ونالت الصورة اعجاب متابعيها. يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2" من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي. و شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبدالعزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي. Advertisements قد يهمك أيضا: إنجي خطاب تبهر متابعيها بـ إطلالة مميزة إنجي خطاب تتألق فى أحدث إطلالة بـ مكياج جذاب

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