شاهد عمر كمال يداعب حمو بيكا بفيديو جديد عبر "انستجرام"

شارك مطرب المهرجانات عمر كمال، جمهوره فيديو جديدا، على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر عمر كمال في الفيديو، بصحبة المطرب حمو بيكا وهو يدندن على العود، وعلق قائلًا "بيكا القصبجى" "عود البطل"، ونالت اعجاب متابعيه. وانضم المطرب عمر كمال لمسلسل "ولاد إمبابة" ووقع العقد مع المنتجين بلال صبري وعمرو ماندو. Advertisements قد يهمك أيضا: عمر كمال يبدأ تصوير أغنية «تحيا الجيش الأبيض» عود البطل تتخطى 56 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

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