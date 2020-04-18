أول تعليق من ياسمين صبري بعد عقد قرانها على أحمد أبو هشيمة

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر حسابها الخاص على موقع الصور انستجرام اول صور من عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ونشرت ياسمين الصور ودونت عليها تاريخ اليوم «17-4-2020»، وكان الثنائي احتفل منذ ساعات بعقد قرانهما في حفل عائلي بسيط لقاصر على الأقارب فقط.

13 صورة ترصد علاقة أبو هشيمة وياسمين صبري من التكهنات حتى عقد القران

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احتفل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بعقد قرانه على الفنانة ياسمين صبرى، فى أجواء بسيطة اقتصرت على العائلة، اليوم الجمعة.

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وبهذه المناسبة ينشر عددًا من الصور التي جمعت بين ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال، قبل إعلانهما الرسمي بالارتباط -مع بداية التكهنات- حتى عقد القران.

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