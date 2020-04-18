رامي صبري يستعيد ذكرياته عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل نشر النجم رامي صبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له يستعيد فيها ذكرياته منذ عام 2019 . يذكر أن أغنية "حياتي مش تمام" للفنان رامي صبري حققت 8 ملايين و48 ألف مشاهدة، على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد طرحها عبر قناته الرسمية في 13 فبراير الماضي.

"حياتي مش تمام" كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي جلال الحمداوي، وتريات: تامر غنيم، ومهندس صوت: محمد عدس - محمد اسماعيل - سادو، وتم التسجيل بإستوديوهات صوت الحب، وإنتاج أر ميوزك بروداكشن 2020 . قد يهمك أيضا: رامي صبري يجهز لأعمال رمضان 2020 حياتي مش تمام لـ رامي صبري تتجاوز الـ 7 ملايين مشاهدة

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