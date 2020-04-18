القاهرة - لايف ستايل نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ايمى باطلالة ساحرة وعلقت قائلة "خليك في البيت" حازت على إعجاب كبير من الجماهير، وجاءت التعليقات كالآتي: جميلة - كل الجمال - قمر - سكر محلى يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة. Advertisements قد يهمك أيضا: إيمي طلعت زكريا تقلد والدها إيمي طلعت زكريا توجه رسالة إلى دنيا سمير غانم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيمي طلعت زكريا تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.