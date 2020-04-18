10 نصائح لاجتياز مقابلة العمل عبر الإنترنت بنجاح

كتبت أسماء لمنور في السبت 18 أبريل 2020 10:08 مساءً -

حيث إن نسبة 81%، من القوى العاملة العالمية البالغ عددها 3.3 مليارات شخص، متضررون حاليًا بسبب إغلاق أماكن العمل كليًا أو جزئيًا.

ولكن على الرغم من ذلك هناك بعض الشركات التي تقوم بطلب موظفين جدد للعمل عن بُعد، فإذا لفتت سيرتك الذاتية انتباه أحد مسؤولي التعيين في شركة ما، فلابد من إجراء مقابلة عمل، ولكن تتمثل المشكلة في أن هذه المقابلة لن تُجرى معك وجهًا لوجه في المكتب بسبب الوباء الذي يواجهه العالم، بل ستقوم بذلك عبر Zoom أو أي منصة أخرى لمكالمات الفيديو.

تختلف المقابلات عبر الإنترنت كثيرًا عن المقابلات الشخصية وجهًا لوجه، وللمساعدة في إجراء المقابلة عبر الفيديو بسلاسة، سنستعرض لك اليوم بعض النصائح التي يقدمها عدد من الخبراء والمهنيين في المجال.

1- القواعد القياسية لا تزال سارية:

لا يعني أن التواصل سيكون عبر الفيديو أنه يمكنك إهمال بعض التفاصيل، مثل: ارتداء ملابس غير رسمية، يقول (آدم ساندرز) مدير شركة (Successful Release) للتوظيف: “يجب أن ترتدي حتى حذاء العمل الخاص بك، قد يبدو من الغريب أن ترتدي حذاءك أثناء مكالمة فيديو، ولكن هذه الخطوة لها تأثير نفسي مهم عليك”.

وتأكد أيضًا من ارتداء ملابس بألوان مناسبة، لأن الخطوط، والأنماط المعقّدة في الملابس يمكن أن تبدو سيئة في الفيديو.

2- تخلص من عوامل التشتيت:

احرص على إجراء المقابلة في غرفة المكتب أو أي غرفة مغلقة في المنزل، كما يجب عليك التخلص من أي أصوات قد تشتت انتباهك مثل صوت التلفاز، أو حتى صوت هاتفك، إلا إذا كنت تستخدمه في المحادثة، انظر إلى النصيحة رقم 5.

يقول (توم مارينو) مدرب التنمية البشرية: “تأكد من أن النافذة الوحيدة المفتوحة في شاشة حاسوبك هي منصة الفيديو التي تستخدمها للتواصل، وقم بإيقاف الإشعارات وقت المقابلة، حتى لا تفقد تركيزك”.

3- احرص على إبعاد الأطفال والحيوانات الأليفة:

يقول (ماثيو روس) مدير العمليات في موقع (Slumber Yard): “لا أستطيع إكمال المقابلة عندما أسمع صوت نباح كلب في الخلفية، فهذه النقطة تخبرني أن المرشح لا يأخذ المقابلة على محمل الجد، فمن المؤكد أن المرشح لن يأخذ معه حيوانه الأليف إلى مقابلة في المكتب، لذلك اتبع النهج نفسه في المقابلات عبر الإنترنت”.

وكذلك الحال مع أطفالك؛ يجب أن توضح لهم أنك لا تريد أي إزعاج خلال وقت المقابلة، كما يمكنك السماح لهم بمشاهدة التلفاز في غرفة بعيدة، أو ممارسة الألعاب من أجل إبقائهم مشغولين.

4- اضبط الإضاءة الخاصة بك قبل بدء المقابلة:

قد يكون الحصول على إضاءة مثالية للفيديو أمرًا صعبًا للغاية، ولكن من الأفضل أن تفعل ما يلي:

ابحث عن مكان ذي إضاءة جيدة بشكل عام، ولكن ليس فيه الكثير من الضوء الذي يصدر وهجًا على الوجه.

ضع مصباحين إن أمكن أمامك، أحدهما عن يمينك، والآخر عن يسارك، ولا شك أن مصابيح الطاولة ستعمل بشكل جيد.

استخدم الضوء الطبيعي حيثما أمكن.

تخلص من أي إضاءة خلفية مباشرة (مثل نافذة مفتوحة خلفك)، وتجنّب سطوع الضوء مباشرة فوق رأسك.

5- أعطِ الأولوية لجودة الكاميرا، وليس للشاشة:

من المهم أن يراك المحاور بوضوح وليس العكس، وهذا يعني إعطاء الأولوية للجهاز الذي يضم أفضل كاميرا، وليس أفضل شاشة. فعلى سبيل المثال: يحتوي جهاز سطح المكتب (HP all-in-one) على شاشة بمقاس 23 بوصة، ولكن كاميرا الويب المدمجة فيها دقتها 1 ميجابكسل، وفي الوقت نفسه يضم هاتف (iPhone 8) كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، ولا شك أن فرق الجودة بين الاثنين كبير جدًا.

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يكمن التحدي في استخدام الهاتف في مكالمة الفيديو في أنه يجب أن يظل ثابتًا تمامًا، ومن الأفضل رفعه إلى مستوى العين لتجنب التعرض لزاوية رؤية غير مناسبة. وهنا يجب عليك إيجاد طريقة مناسبة لتثبيت الهاتف، مثل إيجاد طريقة لتثبيته أعلى شاشة الحاسوب المحمول أو أي جهاز آخر، أو استخدام حامل ثلاثي.

6- اختبر الأجهزة والبرامج قبل المقابلة:

قم بالتسجيل للحصول على حساب في الخدمة التي يستخدمها المحاور الخاص بك، أو قم بتثبيت البرنامج في جهازك، وقم أيضًا بتثبيت نسخة احتياطية من البرنامج فى جهاز ثانٍ (على سبيل المثال، قم بالتثبيت في هاتفك وحاسوبك)؛ لتجنب مشكلة توقف الجهاز أثناء المقابلة.

كما يمكنك طلب المساعدة من صديق لإجراء اختبار على كلا الجهازين للتأكد من عمل الصوت والكاميرا، وأن الإضاءة الخاصة بك جيدة قدر الإمكان، كما يجب أيضًا اختبار سماعات الأذن.

يوم المقابلة اختبر كل شيء مرة أخرى، حيث إنه في العديد من الأجهزة يمكن أن تؤدي عملية إعادة التشغيل إلى إعادة تعيين إعدادات الكاميرا والميكروفون إلى الإعدادات الافتراضية، مما قد يسبب عدم عمل الميكروفون أثناء المقابلة، وهو ما يهدر وقت المحاور ويجعلك تشعر بالارتباك أثناء محاولة إصلاح كل شيء.

7- تحقق من المنطقة الزمنية:

تعتبر هذه النقطة من أهم النقاط التي يجب القيام بها بمجرد تحديد موعد المقابلة؛ لأنه إذا لم تضع في اعتبارك فرق التوقيت بين مكان إقامتك ومكان إقامة من سيُجري معك المقابلة فبالتأكيد لن تحضر في الموعد المحدد، وبالتالي قد تفقد الوظيفة.

8- أبق عينيك على الكاميرا وليس على الشاشة:

خلال المقابلة يجب أن تنظر إلى الكاميرا قدر الإمكان، وليس إلى صورة الشخص الآخَر في الشاشة، حيث إن النظر إلى الكاميرا أقرب ما يكون إلى التواصل البصري مع المحاور، بينما سيُظهر النظر إلى الشاشة للمحاور وكأنك تحدّق في الفضاء.

لحسن الحظ إذا كنت تستخدم هاتفك لإجراء المكالمة ستتغلب على هذه النقطة بفضل شاشة الهاتف الصغيرة، ولكن إذا كنت تجري المقابلة من خلال حاسوبك المحمول، فيمكنك التغلب على هذه المشكلة عن طريق تصغير حجم نافذة تطبيق الفيديو ووضعها في أعلى منتصف الشاشة، وهو أقرب مكان من موقع كاميرا الويب.

9- احرص على استخدام سماعة الأذن أثناء المقابلة:

تُعتبر جودة الصوت أثناء التواصل أكثر أهمية من جودة الصورة، حيث تقول (كارين ريبنبرج) المنتجة التلفازية والمدربة الإعلامية: “يمكن للناس أن يتغاضوا عن جودة الفيديو السيئة أثناء التواصل عبر الإنترنت، ولكن الصوت السيئ سيعطل مكالمتك، ويمكنك التغلب على ذلك باستخدام سماعات الرأس بدلاً من مكبرات الصوت المدمجة في حاسوبك المحمول حيث عادة ما تقدم جودة صوت أقل”.

10- التدريب:

تتيح لك بعض تطبيقات التواصل عبر الفيديو، مثل: Zoom تسجيل اجتماعك، ويمكنك استخدام هذه الميزة للتدريب وتحسين مهاراتك في إجراء مقابلات العمل.

تقول (نيكول ميريل) المدربة المهنية السابقة في كلية ييل للإدارة: “قم بتسجيل مقطع فيديو تقوم فيه بتقديم نفسك، مع الإجابة عن بعض الأسئلة المتوقعة قبل المقابلة، ثم قم بعرض التسجيل ودراسته للمساعدة في تحديد نقاط ضعفك، وبعد ذلك ابدأ في التدرب للتغلب عليها”.