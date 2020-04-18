تراند اليوم : جورج وسوف مطلوب علي جوجل لهذا السبب

احتل الفنان جورج وسوف، قائمة تريند “تويتر” خلال الساعات القليلة الماضية، حيث قام عدد من عشاقه بنشر أغاني مختلفة له عبر “تويتر”، لتسلية أوقاتهم في الحظر، طالبين منه أن يقوم بعمل لايف يغني من خلاله.

جاءت تغريدات الجمهور كالتالي: “جورج وسوف عظمه في وقتنا هذا”، و”بصلي الفجر وبعدها بنام علي أغاني جورج وسوف ورضا البحراوي يارب سامحني يارب”، و”اغاني أم كلثوم بصوت جورج وسوف يعني شي عظمه على عظمه فعلا”، “لو عمل لايف هتبقى حاجة عظيمة” وغيرها من التغريدات.

يذكر أن من أبرز الأغاني التي قام جورج وسوف بغنائها هي “الغالي”، و”الهوى سلطان”، وغيرها.